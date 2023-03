Arrivati in Ucraina 18 carri armati tedeschi (Di lunedì 27 marzo 2023) L'Ucraina ha già ricevuto i 18 carri armati "Leopard 2" promessi dalla Germania. Lo riferisce Der Spiegel, aggiungendo che nella zona del conflitto sono Arrivati anche 40 veicoli corazzati tedeschi del tipo Marder. I carri... Leggi su today (Di lunedì 27 marzo 2023) L'ha già ricevuto i 18"Leopard 2" promessi dalla Germania. Lo riferisce Der Spiegel, aggiungendo che nella zona del conflitto sonoanche 40 veicoli corazzatidel tipo Marder. I...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KTonkova : Secondo il Spiegel, la Germania ha consegnato al confine con l'Ucraina 18 carri armati Leopard 2. Insieme a loro, s… - Ale_Is_Back : RT @Gianl1974: ?? 18 carri armati Leopard 2 promessi dal governo tedesco sono arrivati in Ucraina – Der Spiegel - condaghe : RT @Gianl1974: ?? 18 carri armati Leopard 2 promessi dal governo tedesco sono arrivati in Ucraina – Der Spiegel - estero24hnews : #NEW L'Ucraina ha già ricevuto i 18 carri armati Leopard 2 promessi dalla Germania. Lo riferisce Der Spiegel, aggi… - borrillo62 : RT @Gianl1974: ?? 18 carri armati Leopard 2 promessi dal governo tedesco sono arrivati in Ucraina – Der Spiegel -