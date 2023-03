Arrivano le colonnine di ricarica ‘invisibili’ per le auto elettriche (Di lunedì 27 marzo 2023) Nell’ottica di una sempre maggiore diffusione della mobilità elettrica, aumenta anche il bisogno di creare colonnine di ricarica per le automobili. Attualmente le colonnine disposte sul marciapiede, e diffuse in tutte le città, sono diventate oggetto di malcontento da parte degli ambientalisti. Per questo motivo molte società sono impegnate nel trovare soluzioni innovative al fine di minimizzare l’impatto visivo ed ambientale. Così l’azienda tedesca Rheinmetall ha presentato un sistema di ricarica per le auto integrato nel cordolo del marciapiede. Una soluzione quasi invisibile alla vista, capace di integrarsi perfettamente al paesaggio urbano senza alterarlo, riducendo al minimo l’intralcio per i pedoni. La priorità del team del Rheinmetall Technology Center è quella di ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 27 marzo 2023) Nell’ottica di una sempre maggiore diffusione della mobilità elettrica, aumenta anche il bisogno di crearediper lemobili. Attualmente ledisposte sul marciapiede, e diffuse in tutte le città, sono diventate oggetto di malcontento da parte degli ambientalisti. Per questo motivo molte società sono impegnate nel trovare soluzioni innovative al fine di minimizzare l’impatto visivo ed ambientale. Così l’azienda tedesca Rheinmetall ha presentato un sistema diper leintegrato nel cordolo del marciapiede. Una soluzione quasi invisibile alla vista, capace di integrarsi perfettamente al paesaggio urbano senza alterarlo, riducendo al minimo l’intralcio per i pedoni. La priorità del team del Rheinmetall Technology Center è quella di ...

