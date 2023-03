Arrestato pusher a Scafati: aveva 54 dosi di cocaina (Di lunedì 27 marzo 2023) Arrestato un pusher 45enne a Scafati, trovato con 56 dosi di cocaina , 450 euro in contante ritenuto provento illecito Arrestato pusher a Scafati. I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio S.S., un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Era in auto, in via dante alighieri nel comune di Scafati. Un brigadiere della stazione di Sant’Antonio Abate, libero dal servizio, lo ha riconosciuto. Il militare sapeva che gli avessero ritirato la patente e ha chiesto rinforzi per un controllo. Quando lo hanno perquisito gli hanno trovato addosso e in macchina 54 dosi di cocaina. Con la droga anche denaro, 450 ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 marzo 2023)un45enne a, trovato con 56di, 450 euro in contante ritenuto provento illecito. I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hannoper detenzione di droga a fini di spaccio S.S., un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Era in auto, in via dante alighieri nel comune di. Un brigadiere della stazione di Sant’Antonio Abate, libero dal servizio, lo ha riconosciuto. Il militare sapeva che gli avessero ritirato la patente e ha chiesto rinforzi per un controllo. Quando lo hanno perquisito gli hanno trovato addosso e in macchina 54di. Con la droga anche denaro, 450 ...

