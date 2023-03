Armi nucleari Russia in Bielorussia | Cina | “Ridurre rischio guerra tra potenze”

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Poco dopo l’annuncio di Vladimir Putin di trasferiretattiche in Bielo, laribadisce la richiesta di una riduzione deldi conflitto nucleare fra, sottolineando che in unanucleare non possono esserci vincitori. La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha ricordato che “lo scorso gennaio i leader dei cinque Paesi conhanno precisato in una dichiarazione comune che non deve essere dato inizio a unanucleare, che non può essere vinta”. “Hanno sottolineato che i rischi strategici di un conflitto militare fra Paesi condeve essere ridotto”, ha aggiunto. Nella Dichiarazione congiunta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Quindi non si avrà nessuna pace, il governo è pronto a sacrificare anche noi, quando sarà il momento, sull’altare d… - mentecritica : Dopo l'annuncio del futuro dislocamento russo di armi nucleari tattiche in bielorussia, è tempo di fare un breve pu… - MarcoFattorini : Putin annuncia: «Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia». Chi cercava l’escalation? #Ukraine… - Luis196820 : RT @riannuzziGPC: A proposito del “polverone” sollevato dall’annuncio di Putin sull’intenzione di dispiegare armi nucleari tattiche in Biel… - Franco32656300 : RT @P_M_1960: La guerra in Ucraina giunge al 397esimo giorno. La Cina interviene sul nodo dislocazione di armi tattiche nucleari russe a Mi… -

Intanto non si placano le polemiche dopo l'annuncio del Cremlino di voler dispiegaretattiche in Bielorussia. Kiev accusa Minsk di essere "ostaggio nucleare" di Mosca e chiede una ...Gli Stati non dotati disaranno alla mercé degli Stati dotati di. Sarà un mondo pericoloso in cui vivere'. Come reagire a questa situazione Dal Convegno di Roma il ..., il piano di Putin per l'Ucraina. "Vuole la vittoria completa" 'Faremmo un torto a Putin se dicessimo che facendo questa cosa ha sbagliato. Perché non stiamo parlando, con tutto il ...

Cosa vuol dire armi nucleari tattiche: le conseguenze del piano di Putin in Bielorussia Il Tempo

(Adnkronos) - Poco dopo l'annuncio di Vladimir Putin di trasferire armi nucleari tattiche in Bielorussia, la Cina ribadisce la richiesta di una riduzione del rischio di conflitto nucleare fra potenze, ...«Dalla terra natia di San Francesco, il Santo della pace e e dell’amore per i poveri parte la speranza di utilizzare i fondi attualmente spesi per le armi nucleari per fini umanitari migliori». A ...