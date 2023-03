Armi nucleari in Bielorussia, la Cina bacchetta Putin: «Priorità alla diplomazia, la crisi ucraina va risolta pacificamente» (Di lunedì 27 marzo 2023) A distanza di due giorni dall’annuncio del presidente russo Vladimir Putin del dispiegamento in Bielorussia (nei prossimi mesi) di Armi nucleari tattiche, arriva la prima reazione di Pechino. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha commentato, rispondendo a una domanda sul tema, che nelle circostanze attuali «tutte le parti dovrebbero concentrarsi sugli sforzi diplomatici per risolvere pacificamente la crisi ucraina e promuovere di concerto l’allentamento delle tensioni». Sabato Putin aveva annunciato che «il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di Armi nucleari tattiche in Bielorussia: Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) A distanza di due giorni dall’annuncio del presidente russo Vladimirdel dispiegamento in(nei prossimi mesi) ditattiche, arriva la prima reazione di Pechino. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha commentato, rispondendo a una domanda sul tema, che nelle circostanze attuali «tutte le parti dovrebbero concentrarsi sugli sforzi diplomatici per risolverelae promuovere di concerto l’allentamento delle tensioni». Sabatoaveva annunciato che «il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito ditattiche in: Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi ...

