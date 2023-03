Armi nucleari, il piano di Putin per l'Ucraina. "Vuole la vittoria completa" (Di lunedì 27 marzo 2023) Le Armi nucleari tattiche in Bielorussia, l'offensiva russa e le contromosse dell'Ucraina. La guerra infiamma e non c'è uno spiraglio di pace concreto. Il presidente russo Vladimir Putin, infatti, rimane impegnato a portare avanti il conflitto in Ucraina nel tentativo di "cercare la vittoria completa" e anche una serie riuscita di controffensive ucraine potrebbero non essere sufficienti per costringerlo a negoziare con Kiev, afferma l'Institute for the Study of War (Isw) nel suo aggiornamento odierno. "Putin rimane concentrato sul raggiungimento dei suoi obiettivi di guerra iniziali attraverso un conflitto prolungato in cui vince imponendo la sua volontà all'Ucraina con la forza o spezzando la volontà ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Letattiche in Bielorussia, l'offensiva russa e le contromosse dell'. La guerra infiamma e non c'è uno spiraglio di pace concreto. Il presidente russo Vladimir, infatti, rimane impegnato a portare avanti il conflitto innel tentativo di "cercare la" e anche una serie riuscita di controffensive ucraine potrebbero non essere sufficienti per costringerlo a negoziare con Kiev, afferma l'Institute for the Study of War (Isw) nel suo aggiornamento odierno. "rimane concentrato sul raggiungimento dei suoi obiettivi di guerra iniziali attraverso un conflitto prolungato in cui vince imponendo la sua volontà all'con la forza o spezzando la volontà ...

