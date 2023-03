Argentina, Wanda Nara torna a posare con Icardi sui social: “Lo amo” (FOTO) (Di lunedì 27 marzo 2023) torna a splendere il sole tra Mauro Icardi e Wanda Nara, impegnata adesso in Argentina con la conduzione dell’edizione locale di Masterchef. La moglie e agente dell’attaccante del Galatasaray è tornata a postare alcune FOTO della coppia in queste ore su Instagram, a testimonianza di un amore più che mai forte e duraturo. “Li amo” scrive Nara in riferimento a Icardi e ai suoi figli: un rapporto, quello dei due argentini, talvolta a distanza ma che comunque sembra ben lontano dall’essere al capolinea. I post di Wanda Nara su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda Nara (@Wanda ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023)a splendere il sole tra Mauro, impegnata adesso incon la conduzione dell’edizione locale di Masterchef. La moglie e agente dell’attaccante del Galatasaray èta a postare alcunedella coppia in queste ore su Instagram, a testimonianza di un amore più che mai forte e duraturo. “Li amo” scrivein riferimento ae ai suoi figli: un rapporto, quello dei due argentini, talvolta a distanza ma che comunque sembra ben lontano dall’essere al capolinea. I post disu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #Wanda #Nada, con #Mauro #Icardi è tornato il #sereno? #gossip #masterchef #argentina #galatasaray - FonteUfficialeA : La showgirl argentina è sempre più hot su Instagram... - sportli26181512 : #Icardi stuzzica Wanda: 'Dovrei regalargli la mia #Bentley?': La showgirl argentina protagonista su Instagram assie… - 9G1orgio2 : @adrysave Se Wanda Nara prende parte a Masterchef in Argentina non so in qualità di cosa tutti/e possiamo fare tutto ???? - Sport_Fair : #WandaNara fa impazzire i social: la showgirl argentina si copre solo con un... biscotto | FOTO -