Argentina: sciopero trasporto aereo, Pasqua a rischio (Di lunedì 27 marzo 2023) Una protesta di 24 ore indetta oggi dall'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile dell'Argentina (Anac) per il 5 aprile rischia di ripercuotersi anche su tutto il traffico aereo nazionale ed ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Una protesta di 24 ore indetta oggi dall'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile dell'(Anac) per il 5 aprile rischia di ripercuotersi anche su tutto il trafficonazionale ed ...

Argentina: sciopero trasporto aereo, Pasqua a rischio Una protesta di 24 ore indetta oggi dall'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile dell'Argentina (Anac) per il 5 aprile rischia di ripercuotersi anche su tutto il traffico aereo nazionale ed internazionale del ponte di Pasqua che va dal 6 al 9 aprile. La misura, convocata dal sindacato Ate (Asociacion Trabajadores del Estado) riguarda infatti tutto il personale dell'Anac e, se portata a termine, determinerà la paralisi completa di tutti i voli