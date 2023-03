Argentina: ex presidente Macri non si candiderà nel 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) L'ex presidente argentino Mauricio Macri (2015 - 2019) ha annunciato di avere deciso di non candidarsi per l'opposizione nelle prossime elezioni presidenziali previste in Argentina il 22 ottobre 2023. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) L'exargentino Mauricio(2015 - 2019) ha annunciato di avere deciso di non candidarsi per l'opposizione nelle prossime elezioni presidenziali previste inil 22 ottobre. ...

