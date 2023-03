Area Science Park, 24 posizioni per tecnologi e ricercatori (Di lunedì 27 marzo 2023) Sono 24 le opportunità lavorative per profili altamente specializzati, riservate a persone con titolo di laurea o di dottorato da assumere come tecnologi e ricercatori. Area Science Park ha aperto due ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Sono 24 le opportunità lavorative per profili altamente specializzati, riservate a persone con titolo di laurea o di dottorato da assumere comeha aperto due ...

Area Science Park, 24 posizioni per tecnologi e ricercatori Sono 24 le opportunità lavorative per profili altamente specializzati, riservate a persone con titolo di laurea o di dottorato da assumere come tecnologi e ricercatori. Area Science Park ha aperto due bandi di concorso per nuove posizioni a tempo pieno e determinato in ambito biotecnologico, nuovi materiali e data analysis finanziate su fondi del Piano nazionale di ...