Aramco JV HAPCO to commence construction of major refinery and petrochemical complex in China

DHAHRAN, Saudi Arabia, March 27, 2023 /PRNewswire/ and joint venture partners NORINCO Group and Panjin Xincheng Industrial Group plan to start of a integrated and in northeast. Huajin Company (), a joint venture between (30%), NORINCO Group (51%) and Panjin Xincheng Industrial Group (19%), is developing the that will combine a 300,000 barrels per day and a plant with annual production capacity of 1.65 million metric tons of ethylene and 2 million metric tons of paraxylene. is due to start in ...

Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) is a joint venture between Aramco, NORINCO Group, and Panjin Xincheng Industrial Group. It is developing a complex that would combine a refinery that ...Aramco expects to close the transaction by the end of 2023 after obtaining regulatory approvals. Combined, the partnership with Rongsheng and the HAPCO joint venture would see Aramco supply a total of ...