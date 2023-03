Arabia Saudita e Cina sempre più vicine e Usa sempre più lontani Nuove intese su petrolio e monete di pagamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’sta valutando la possibilità di accettare yuan invece che dollari come valuta diper ilesportato verso la. Lo scrive il Wall Street Journal. Un altro segnale di avvimento verso Pechino ed allontanamento da Washington. Non solo, la compagnia statale Saudi Aramco ha acquisito una partecipazione del 10% (per un valore di 3,6 miliardi di dollari) nella Rongsheng Petrochemicals, la più grande delle raffinerie dicinesi a cui fornirà 480mila barili al giorno. All’ inizio di marzo Pechino è stata mediatrice di un accordo storico che ha vistoed Iran raggiungere un’intesa per avviare un percorso di normalizzazione dei loro rapporti dopo decenni di forti attriti. Si tratta ...