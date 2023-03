Apple Watch | ancora 3-7 anni per ricevere il monitoraggio della glicemia

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 marzo 2023) Molti utentierano curiosi e impazienti di poter provare sul loroil, ma, stando all’ultimo intervento del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, questa tecnologia difficilmente sarà lanciata entro i prossimi. Lo scorso mese di febbraio, lo stesso Gurman ha riferito che il colosso di Cupertino aveva compiuto importanti progressi con l’inserimento del sensore non invasivo per misurare il diabete, permettendo alle persone diabetiche e ad altre di testare i loro livelli di glucosio nel sangue senza dover per forza pungere la pelle sul dito per prelevare una goccia di sangue per l’esame. In apparenza, il sistema diutilizza un chip fotonico di silicio per far brillare la luce da un laser sotto la ...