Apple TV 4K si aggiorna e mette il luce l’ennesimo pasticcio dell’HDMI

(Di lunedì 27 marzo 2023) Con l’annuncio della nuovaTV 4K era arrivata anche la promessa del Quick Media Switching, la funzionalitàche perla variazione del refresh rate dei contenuti senza passare da una schermata nera. È finalmente disponibile, ma non per tutti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Tutti gli utenti con televisori HDMI 2.1 saranno beta tester - Claudio256022 : RT @spidermac: MacTracker si aggiorna con le schede tecniche degli ultimi dispositivi Apple - spidermac : MacTracker si aggiorna con le schede tecniche degli ultimi dispositivi Apple - abrugnoli : ?? Nuovo Podcast! 'Aggiorna gratis tutte le tue app' su @Spreaker #app #apple #appstore #tool #upgrading -

Inoltre, ora Android Auto eCarPlay si connettono in modalità wireless, mentre attivando i servizi online dell'app Mercedes me, l'assistente vocale intelligente è ancora più capace di dialogare ...... compatibile anche con). Di cosa si tratta Si tratta di semplici dongle , simili ai ... Per prima cosa è sempre bene riavviare per escludere i problemi più semplici;il tuo smartphone e l'...... Benjamin Bryant chesui lavori. Articoli più letti Google ha lanciato Bard, il chatbot ... In fase di studio ci sono una dozzina di scelte che vanno da quelle stilea quelle con fascia ...

Ecco iOS 16.4, scopri le novità in arrivo da non perdere per il tuo iPhone Fastweb.it

Scopriamo quali sanno le novità Apple che saranno svelate al WWDC 2023, da iOS 17 al nuovo MacBook Air con SoC M3 ...L'analista Ming-Chi Kuo è certo che nei prossimi mesi arriveranno le nuove AirPods Pro 2 dotate di porta di ricarica USB Type-C ...