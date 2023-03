Apnea, Alessia Zecchini di nuovo Regina: fa il record mondiale di assetto costante (Di lunedì 27 marzo 2023) Nelle acque di Moalboal (municipalità situata nella parte Sud-occidentale dell’isola di Cebu, al centro dell’arcipelago delle Isole Visayas), nelle Filippine, Alessia Zecchini, con la profondità di – 107,00 metri, ha stabilito il nuovo record mondiale AIDA (International Association for the Development of Apnea) di Apnea in assetto costante con pinne. Il precedente record mondiale AIDA della specialità, pari a – 97,00 metri, apparteneva alla francese Marianna Gillespie, che lo aveva realizzato a Roatan, in Honduras, il 17 Agosto 2022, in occasione del 29° Campionato mondiale AIDA. La prestazione della pluricampionessa romana, conseguita nel corso della competizione internazionale ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023) Nelle acque di Moalboal (municipalità situata nella parte Sud-occidentale dell’isola di Cebu, al centro dell’arcipelago delle Isole Visayas), nelle Filippine,, con la profondità di – 107,00 metri, ha stabilito ilAIDA (International Association for the Development of) diincon pinne. Il precedenteAIDA della specialità, pari a – 97,00 metri, apparteneva alla francese Marianna Gillespie, che lo aveva realizzato a Roatan, in Honduras, il 17 Agosto 2022, in occasione del 29° CampionatoAIDA. La prestazione della pluricampionessa romana, conseguita nel corso della competizione internazionale ...

