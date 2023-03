Antonio Conte saluta i tifosi del Tottenham | “Si è concluso il nostro viaggio insieme2

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023)hato il. Il tecnico ha detto addio alla squadra londinese dopo un anno e mezzo, raggiungendo la rescissione consensuale del proprio contratto e lasciando gli Spurs al quarto posto in Premier League ma con il Newcastle, quinto in classifica, virtualmente avanti per le due partite giocate in meno. Era da tempo che il rapporto fra le due parti non funzionava più. Negli ultimi giorni della sua esperienza come allenatore delha rilasciato una conferenza stampa assai pepata, parlando di come il club non abbia vinto nulla nel giro degli ultimi vent’anni con la proprietà, provando a scrollarsi di dosso delle colpo di alcune prestazioni sottotono. Il tecnico salentino ha volutore idegli Spurs con un ...