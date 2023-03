Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham L’annuncio della società | «Risoluzione consensuale»

(Di lunedì 27 marzo 2023)non è piùdel. Arriva la notizia di unacon gli Spurs. Fino alla finestagione sarà il vice Cristian Stellini a guidare il club inglese. La decisione era già nell’aria da diverso tempo: dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions nella partita contro il Milan di Stefano Pioli, la situazione tra le due parti è degenerata fino allo sfogo pubblico del tecnico lo scorso 18 marzo. Dopo il pareggio per 3-3 dei suoi con il Southampton,aveva parlato di «undici giocatori che giocano per loro stessi», e di «tifosi che meritano molto meglio di così». Oraufficiale di separazione da parte del club: «Possiamo annunciare che il capo allenatore ...

