Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Tottenham, ufficiale: Antonio #Conte e il club si separano. Sino a fine stagione l'allenatore sarà Cristian #Stellini+++ - marifcinter : UFFICIALE - Antonio #Conte non è più l’allenatore del #Tottenham, c’è la risoluzione consensuale. Il vice Stellini… - mirkonicolino : (#BBC) Risoluzione consensuale tra Antonio #Conte e il #Tottenham ?? - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Ufficiale: Conte-Tottenham, è finita. Accordo per risoluzione, al suo posto il vice Stellini - Dibbello : RT @mirkonicolino: (#BBC) Risoluzione consensuale tra Antonio #Conte e il #Tottenham ?? -

AGI - 'Possiamo annunciare che l'allenatoreha lasciato il club di comune accordo', dopo 16 mesi in carica. È quanto si legge in una nota del Tottenham, club londinese della Premier League. 'Abbiamo raggiunto la qualificazione ...lascia il Tottenham con effetto immediato, a dieci giornate dalla fine della Premier League. Lo fa sapere il club londinese, attualmente quarto in classifica, con un comunicato in cui si ...non è più l'allenatore del Tottenham . Ufficiale il divorzio anticipato col 53enne tecnico salentino, il cui contratto sarebbe scaduto a fine stagione: la società parla di "accordo ...

Antonio Conte lascia il Tottenham con effetto immediato, a dieci giornate dalla fine della Premier League. Lo fa sapere il club londinese, attualmente quarto in classifica, con ...Il tecnico italiano e il club londinese hanno deciso di separarsi consensualmente prima della fine della stagione ...