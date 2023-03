Antonio Conte e Tottenham, è divorzio: sostituito da un italiano, colpo di scena a Londra (Di lunedì 27 marzo 2023) È finita tra Antonio Conte e il Tottenham. La rottura era nell'aria da giorni ma ora c'è anche l'ufficialità. Il tecnico pugliese lascia dopo meno di 18 mesi la panchina degli Spurs. Cristian Stellini assumerà la guida della squadra fino a fine stagione. Stellini ha già sostituito Conte quando l'allenatore si stava riprendendo da un intervento alla cistifellea. Conte lascia gli Spurs al quarto posto in classifica, ma solo due punti sopra il Newcastle (qiunto) che ha due partite in meno rispetto alla squadra londinese nella corsa alla qualificazione in Champions. "L'allenatore Antonio Conte - scrive il Tottenham in una nota - ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League nella prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) È finita trae il. La rottura era nell'aria da giorni ma ora c'è anche l'ufficialità. Il tecnico pugliese lascia dopo meno di 18 mesi la panchina degli Spurs. Cristian Stellini assumerà la guida della squadra fino a fine stagione. Stellini ha giàquando l'allenatore si stava riprendendo da un intervento alla cistifellea.lascia gli Spurs al quarto posto in classifica, ma solo due punti sopra il Newcastle (qiunto) che ha due partite in meno rispetto alla squadra londinese nella corsa alla qualificazione in Champions. "L'allenatore- scrive ilin una nota - ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League nella prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Tottenham, ufficiale: Antonio #Conte e il club si separano. Sino a fine stagione l'allenatore sarà Cristian #Stellini+++ - marifcinter : UFFICIALE - Antonio #Conte non è più l’allenatore del #Tottenham, c’è la risoluzione consensuale. Il vice Stellini… - tuttosport : Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham ?? #Tuttosport #Conte #Spurs #Tottenham #PremierLeague - SilviaPrato1 : RT @tuttosport: Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham ?? #Tuttosport #Conte #Spurs #Tottenham #PremierLeague - RiccardoMarra : Antonio #Conte e la crisi del secondo anno ?? -