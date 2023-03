Antonio Conte e il Tottenham si separano dopo un anno e mezzo | ecco chi arriva al suo posto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023)non sarà più l’allenatore del16 mesi, gli Spurs comunicano che la società e il tecnico salentino hufficialmente deciso per la risoluzione consensuale del contratto. Ad annunciare la notizia è proprio il club londinese: “Possiamo annunciare che l’allenatoreha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League nella prima stagione dial club. Ringraziamoper il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro”. A guidare la squadra per queste ultime 10 partite da disputare sarà il suo storico vice Cristian Stellini “insieme a Ryan Mason come assistant head coach”, annuncia il comunicato. L’addio dell’ex allenatore della ...