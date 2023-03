Antonio Conte è già collegato con una mossa a sorpresa ai giganti europei (Di lunedì 27 marzo 2023) Breaking: Antonio Conte si è separato dal Tottenham domenica e l’allenatore italiano è già stato collegato a un trasferimento a sorpresa nel club più grande del mondo. Il tempo del 53enne agli Spurs è stato turbolento dopo diverse esplosioni, ma l’ultima dopo il pareggio del club del nord di Londra con il Southampton ha lasciato un’atmosfera tossica nello spogliatoio e la gerarchia del Tottenham ha staccato la spina al tempo di Conte al club. Ora secondo TodofichajesConte è tra i favoriti per assumere la carica di allenatore del Real Madrid a fine stagione, dato che Carlo Ancelotti dovrebbe lasciare per dirigere la nazionale brasiliana. La Juventus è un altro club che è interessato all’allenatore italiano ma avendo già gestito a Torino, un trasferimento a Madrid potrebbe incuriosire ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) Breaking:si è separato dal Tottenham domenica e l’allenatore italiano è già statoa un trasferimento anel club più grande del mondo. Il tempo del 53enne agli Spurs è stato turbolento dopo diverse esplosioni, ma l’ultima dopo il pareggio del club del nord di Londra con il Southampton ha lasciato un’atmosfera tossica nello spogliatoio e la gerarchia del Tottenham ha staccato la spina al tempo dial club. Ora secondo Todofichajesè tra i favoriti per assumere la carica di allenatore del Real Madrid a fine stagione, dato che Carlo Ancelotti dovrebbe lasciare per dirigere la nazionale brasiliana. La Juventus è un altro club che è interessato all’allenatore italiano ma avendo già gestito a Torino, un trasferimento a Madrid potrebbe incuriosire ...

