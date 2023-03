Antonio Conte dove ripartirà? Nel futuro c’è solo l’Italia | tutte le possibilità

(Di lunedì 27 marzo 2023) “È la storia del Tottenham. Creano sempre tante occasioni e segnano tanto ma, alla fine, sbagliano sempre qualcosa per arrivare alla fine. Noi crediamo alla storia”. Chissà se in questi giorniha avuto l’occasione di ripensare alle parole di Giorgio Chiellini sugli Spurs dopo l’eliminazione inflitta dalla Juventus in Champions. Di certo se l’esperienza del tecnico pugliese nel nord di Londra è iniziata tra parole di speranza (“Una grande sfida rendere vincente questa squadra”) e si è chiusa con un’amara constatazione (“20 anni con questa proprietà e nessuna vittoria, perché?”), qualche ragione Chiellini potrebbe anche averla. Il Tottenham però è il passato e la carriera dideve ora ripartire dopo una brusca frenata. Tecnicamente non è un esonero, ma una risoluzione consensuale. Quel che è ...

Ma sognare il successo e pianificarlo sono due cose molto diverse' Tottenham Hotspur's Italian head coach reacts during the UEFA Champions League round of 16 second - leg football match ... Era finita, finita da un pezzo. Ben prima che il Tottenham alle 23.20 italiane di domenica 26 marzo annunciasse che non era più il suo allenatore. Era finita anche prima dello sfogo in conferenza stampa lo scorso 18 marzo in cui il tecnico attaccava tutto e tutti, a cominciare dai giocatori 'egoisti'.

Il divorzio tra Conte e il Tottenham apre a un clamoroso ritorno, ma non mancano le eventuali alternative.