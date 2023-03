Antonio Conte addio Tottenham | ufficiale la rescissione del contratto Futuro in Italia?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Tottenham, ufficiale: Antonio #Conte e il club si separano. Sino a fine stagione l'allenatore sarà Cristian #Stellini+++ - marifcinter : UFFICIALE - Antonio #Conte non è più l’allenatore del #Tottenham, c’è la risoluzione consensuale. Il vice Stellini… - Eurosport_IT : ?? UFFICIALE Con una nota ufficiale, il #Tottenham ha comunicato l'esonero di Antonio Conte ?? #Conte |… - baixinho79 : @LeonettiFrank Tutta la vita Antonio Conte - ericdraven667 : RT @_esegesi_: Buongiorno a tutti, soprattutto ad Antonio Conte, il Comandante da Lecce. -

L'attenzione era lorana, i calciofili di tutto di tutta Europa pensavano alle Nazionali, ma il momento per andarsene non era comunque giusto per, gli assilli sono arrivati lo stesso. ...Non possiamo certo dire chemanchi di comunicazione, coraggio e fortuna. Non ultimo col Tottenham. È partito da Arezzo, dove appena retrocesso attaccò la Juve perdente in casa con lo Spezia, per poi proseguire con ...non è più l'allenatore del Tottenham , squadra di calcio di Londra, attualmente al quarto posto della classifica della Premier League con 49 punti conquistati in 28 partite disputate in ...

Conte, cosa c'è nel futuro Tra le ipotesi anche Inter e Juve. Ecco dove potrebbe andare La Gazzetta dello Sport

Dopo il divorzio anticipato dal Tottenham, Antonio Conte si aggiunge alla lista dei tecnici di lusso senza panchina e pianifica le prossime mosse. Al momento l'unica certezza per l'ex guida degli ...In caso di addio però, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, tornerebbe a circolare il nome di Antonio Conte, già cercato dai giallorossi a maggio 2019, all’epoca sotto la presidenza di ...