Antonella Clerici a ruota libera spiazza tutti | Questa trasmissione è folle | anche gli ospiti lo sono

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 marzo 2023)rompe il silenzio: il paragone che non ti aspetti dalla padrona di casa di È sempre mezzogiorno Inizia una nuova settimana in compagnia diche, puntualissima a mezzogiorno, dal lunedì la venerdì va in onda con il suo simpaticissimo programma È sempre mezzogiorno. La biondissima conduttrice Rai, dopo aver condotto per anni La prova del cuoco, ha ripreso le redini in mano di un programma che ha sempre come scopo quello di mostrare tantissime ricette verso ora di pranzo, proprio per ispirare chi in quel momento si trova ai fornelli. La conduttrice inoltre ha ideato uno studio che sembra proprio il fantabosco. Alberi, scoiattolini, funghi, tronchi, altalene e chi più ne ha più ne metta: un ambienta fatato e magico dove, oltre a preparare tantissime ricette,si ...