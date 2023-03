Anticipazioni Uomini e Donne | la puntata del 27 marzo

Leggi su zon

(Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la pausa nel weekend, ritorna sugli schermi il quotidiano appuntamento del dating show più famoso d’Italia,naturalmente. Scopriamo quindi tutti i dettagli riguardo alledellache andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 alle 14:45. Inoltre, è possibile seguirein streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sullaalle 19:50 TRONO OVER Stando a quanto riportano ledi, sembra che nelladi oggi ci si focalizzerà soprattutto sul trono over e, in particolar modo, sulla relazione tra Gemma Galgani e Silvio. A quanto pare, Gemma ha trascorso ...