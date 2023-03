Anticipazioni registrazioni Uomini e Donne: colpi di scena trono classico e over (Di lunedì 27 marzo 2023) Anticipazioni registrazioni Uomini e Donne. Ormai ci siamo: Lavinia Mauro è pronta a fare la sua scelta tra i due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli. Ieri, la marchesa ha dichiarato che annuncerà la sua scelta nella prossima registrazione del dating show di Maria De Filippi, che si terrà sabato 1 o domenica 2 aprile. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023). Ormai ci siamo: Lavinia Mauro è pronta a fare la sua scelta tra i due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli. Ieri, la marchesa ha dichiarato che annuncerà la sua scelta nella prossima registrazione del dating show di Maria De Filippi, che si terrà sabato 1 o domenica 2 aprile. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Anticipazioni registrazioni Uomini e Donne oggi - Catenunu : Mi sa che vogliono proprio mantenere quell’ansia e far sapere di loro solo la sera, perché a quell’ora si sapevano… - sabrina_caccia : RT @sorridoperdemi: Io rido forte ripensando a tutti i fine settimana appesi alle anticipazioni di Lorenzo cagandoci sotto per le registraz… - _MinutForMinut : RT @sorridoperdemi: Io rido forte ripensando a tutti i fine settimana appesi alle anticipazioni di Lorenzo cagandoci sotto per le registraz… - unbroknx : RT @sorridoperdemi: Io rido forte ripensando a tutti i fine settimana appesi alle anticipazioni di Lorenzo cagandoci sotto per le registraz… -