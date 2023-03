(Di lunedì 27 marzo 2023) Bergamo. Prende il via lunedì 27 marzo in Corte d’Assise ila carico di Hamedi El, per gli amici “”: il 24enne di origini marocchine è reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore, avvenuto lo scorso 19 aprile a Grumello del Monte, euna condanna al. Nell’udienza preliminare del 15 febbraio, Elsi è presentato di fronte al giudice Alessia Solombrino insieme ai suoi difensori Robert Ranieli e Giorgio Conti, che avevano chiesto l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi invocata dal pm Maria Esposito e di poter proseguire con rito abbreviato: entrambe le loro istanze erano state respinte. Secondo quanto è stato ricostruito, la situazione era definitivamente precipitata per una Clio rossa ...

... al Museo archeologico regionale, dai giardinetti di Sant'Orso a Via Sant', da via guido Rey ... Non è abituato, non ci si abituerà mai finché". Parola di Antonio Manzini , l'autore arrivato ...Era il 19 aprile 2022, quando, dopo una lite per questioni di soldi, l'imprenditore di Grumelloaveva litigato con il giovane, ex fidanzato della figlia. In uno scatto d'ira El Makkaoui,...... accusato dell' omicidio di, l'imprenditore ucciso a Grumello del Monte lo scorso 19 aprile. Si tratta di Luca El Makkaoui, nato a Bergamo da genitori di origini marocchine, incensurato,...

Anselmo Campa ucciso a martellate, al via il processo: “Luca” El Makkaoui rischia l’ergastolo BergamoNews.it

Venerdì scorso l’affollata presentazione della stagione 2023 a Montemagno. Il fischio di inizio è previsto per sabato 25 marzo per le Serie A e B del Muro ...Anselmo 5,5: pomeriggio non positivo per il numero 2 ... Dal 5’ st Di Vito 5,5: con il suo ingresso in campo la musica non cambia, troppo poco aggressivo per impensierire la retroguardia ospite.