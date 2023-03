Anoressia | gli esperti favorevoli alla proposta di FdI | “Giusto punire chi istiga al dimagrimento sui social”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 marzo 2023) “redarguire certi personaggi che suisono dispensatori di consigli su come dimagrire e perdere 10 chili in tre giorni. O parlano dei i pregi della dieta delle banane.re all’va contro la salute dei giovani, è come spacciare la cocaina o l’hashish”. Non ha dubbi Maria Chiara Castiglioni, psicologa dell’Unità operativa disturbi alimentari del Bambino Gesù di Roma, commentando ladi legge presentata oggi da FdI in Senato., gli psicologidi FdI “Disi muore – rimarca la psicologa, intervistata dall’Adnkronos Salute – e l’età si è abbassata. Parliamo di 13enni che vogliono diventare sempre più magre per crearsi una identità posticcia. ...