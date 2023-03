Annullata la multa a una over 50 non vaccinata

(Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Prima sentenza di annullamento delle multe agli50 che non si sono vaccinati. A pronunciarla il 21 marzo è stata la giudice di pace di Velletri Francesca Salucci che ha cancellato la sanzione amministrativa di 100 euro inflitta a una donna accogliendo il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Da quanto si deduce dal dispositivo, pubblicato dal sito giuridico Studio Cataldi, la giudice ha ritenuto sbagliata laper una questione di carattere procedimentale, non entrando nel merito di eventuali discriminazioni nei confronti degli50. L'avvocato Roberto Martina, che fa parte dell'associazione 'Avvocati Liberi' promotrice di numerosi analoghi ricorsi, interpreta così all'AGI la pronuncia: "La sentenza, che ha un dispositivo molto asciutto, afferma che il ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo ...

Da quanto si deduce dal dispositivo, pubblicato dal sito giuridico Studio Cataldi, la giudice ha ritenuto sbagliata laper una questione di carattere procedimentale, non entrando nel merito di

