Annalisa annuncia il nuovo singolo Mon Amour

(Di lunedì 27 marzo 2023) Monè ildie secondo capitolo del racconto iniziato con la hit Bellissima Monè il secondo capitolo del racconto diiniziato con la hit Bellissima (Doppio Platino). In uscita il 31 marzo Mon, scritto dalla cantautrice con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione insieme a Zef, racconta quel momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro, non abbandonando autoironia e leggerezza. “Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta; – racconta– e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di ...

Ad Amici ...