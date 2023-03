Ankara, in 60mila tornati in Siria dalla Turchia dopo il sisma (Di lunedì 27 marzo 2023) "dopo il terremoto, circa 60mila Siriani sono tornati volontariamente al loro Paese". Lo ha affermato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, come riporta Anadolu, parlando di Siriani che vivevano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) "il terremoto, circani sonovolontariamente al loro Paese". Lo ha affermato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, come riporta Anadolu, parlando dini che vivevano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Ankara, in 60mila tornati in Siria dalla Turchia dopo il sisma #spaziotransnazionale informa - notizienet : Ankara, in 60mila tornati in Siria dalla Turchia dopo il sisma - Quasi 4 milioni di siriani in territorio turco com… - News24_it : Ankara, in 60mila tornati in Siria dalla Turchia dopo il sisma - fisco24_info : Ankara, in 60mila tornati in Siria dalla Turchia dopo il sisma: Quasi 4 milioni di siriani in territorio turco come… -