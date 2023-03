Andria sud, dopo quasi sette anni Sono ancora prove tecniche ma il primo treno dai tempi del disastro è la prima luce nel buio (Di lunedì 27 marzo 2023) Scrovegni Giovanna Bruno, sindaca di Andria: Arrivati ad Andria Sud! È il caso di dirlo, visto che ieri abbiamo visto dopo quasi 7 anni il primo treno arrivare in zona via Bisceglie, dopo quel maledetto incidente. Effetto un po’ strano, miscuglio di emozioni e sensazioni. Positive e negative. Sono le prove tecniche di riapertura, che stanno procedendo senza intoppi e che al momento lasciano confermata la riapertura del 3.4.23. Nel frattempo, domani, nuovo incontro organizzativo con i vertici di Ferrotramviaria, per limare gli aspetti connessi alla riapertura medesima. Andiamo avanti L'articolo Andria sud, dopo quasi sette ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 marzo 2023) Scrovegni Giovanna Bruno, sindaca di: Arrivati adSud! È il caso di dirlo, visto che ieri abbiamo vistoilarrivare in zona via Bisceglie,quel maledetto incidente. Effetto un po’ strano, miscuglio di emozioni e sensazioni. Positive e negative.ledi riapertura, che stanno procedendo senza intoppi e che al momento lasciano confermata la riapertura del 3.4.23. Nel frattempo, domani, nuovo incontro organizzativo con i vertici di Ferrotramviaria, per limare gli aspetti connessi alla riapertura medesima. Andiamo avanti L'articolosud,...

