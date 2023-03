Ancora un omicidio a Roma, continua la guerra per droga (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuovo agguato a Roma. Nuova spedizione di morte a Torpignattara, dopo quella avvenuta il 13 marzo scorso. A cadere sotto i colpi dei killer Andrea Fiore, 54 anni, pluripregiudicato, raggiunto da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuovo agguato a. Nuova spedizione di morte a Torpignattara, dopo quella avvenuta il 13 marzo scorso. A cadere sotto i colpi dei killer Andrea Fiore, 54 anni, pluripregiudicato, raggiunto da ...

