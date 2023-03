Ancora Dieselgate: secondo l’ICCT sono almeno 2 milioni i diesel fuorilegge in Italia. 13 milioni nell’intera Europa (Di lunedì 27 marzo 2023) l’ICCT è l’organizzazione no-profit grazie alla quale scoppiò lo scandalo dieselgate. In un nuovo esplosivo studio, l’organizzazione mostra come la stragrande maggioranza dei produttori alterasse i risultati in laboratorio e come tanti di quei diesel fuorilegge siano Ancora in strada.... Leggi su dday (Di lunedì 27 marzo 2023)è l’organizzazione no-profit grazie alla quale scoppiò lo scandalo. In un nuovo esplosivo studio, l’organizzazione mostra come la stragrande maggioranza dei produttori alterasse i risultati in laboratorio e come tanti di queisianoin strada....

