Anche una ricercatrice di Unicusano nel team dell'esperimento "Belle II" (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - Se l'universo oggi è pieno quasi solo di materia (e non in pari misura di antimateria) è forse dovuto alla violazione della cosiddetta 'simmetria CP'. Una ipotesi sulla quale è stato avviato in Giappone l'esperimento Belle II che vede coinvolta Anche una italiana, Cristina Martellini, formatasi in Unicusano e assegnista di Ricerca di Fisica 1 e Fisica 2 al Dipartimento di Ingegneria. Ad oggi, lavorano al progetto più di 400 ingegneri e fisici internazionali e la Unicusano si dice "fiera di avere una sua risorsa nel team di ricercatori che partecipano al progetto Belle II", un esperimento costruito intorno ad un acceleratore unico al mondo, per essere il più luminoso al mondo, ad oggi, vale a dire con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - Se l'universo oggi è pieno quasi solo di materia (e non in pari misura di antimateria) è forse dovuto alla violazionea cosiddetta 'simmetria CP'. Una ipotesi sulla quale è stato avviato in Giappone l'II che vede coinvoltauna italiana, Cristina Martellini, formatasi ine assegnista di Ricerca di Fisica 1 e Fisica 2 al Dipartimento di Ingegneria. Ad oggi, lavorano al progetto più di 400 ingegneri e fisici internazionali e lasi dice "fiera di avere una sua risorsa neldi ricercatori che partecipano al progettoII", uncostruito intorno ad un acceleratore unico al mondo, per essere il più luminoso al mondo, ad oggi, vale a dire con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Imperdibile @JohannesBuckler Presidio di memoria “La frase “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani… - MarcoFattorini : La storia di Oksana Leontieva, una pediatra di Kyiv uccisa da un missile russo mentre guidava l’auto verso l’ospeda… - borghi_claudio : Una settimana al voto in Friuli Venezia Giulia. Anche qui ricordo che si vota con le preferenze e che va al voto anche il comune di Udine. - arrogantdikhead : anche questa avventura si è conclusa e posso dire con una certa commozione. si dice che 'squadra che vince non si c… - luisa_picc33757 : @cooper_eleven Nikita non tornerà’ piu’ a citofonare, ha fatto una scelta a 18 anni e non tornerà’ indietro , poi… -