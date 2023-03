Anarchici: Tribunale Sorveglianza Milano rigetta richiesta domiciliari Cospito (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - I giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano hanno rigettato la richiesta di differimento pena “per motivi di salute” per Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. La difesa, rappresentata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, chiedeva che il detenuto possa scontare la sua pena ai domiciliari, a casa della sorella. Con l'ordinanza depositata i giudici hanno respinto anche la richiesta della difesa di disporre ''in via permanente la collocazione del detenuto nell'attuale reparto di medicina protetta'' dell'ospedale San Paolo di Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - I giudici deldelladihannoto ladi differimento pena “per motivi di salute” per Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. La difesa, rappresentata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, chiedeva che il detenuto possa scontare la sua pena ai, a casa della sorella. Con l'ordinanza depositata i giudici hanno respinto anche ladella difesa di disporre ''in via permanente la collocazione del detenuto nell'attuale reparto di medicina protetta'' dell'ospedale San Paolo di

