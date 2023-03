Anarchici | Tribunale Sorveglianza Milano rigetta richiesta domiciliari Cospito 2

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) - Con un provvedimento motivato, i giudici - tenuto conto delle relazioni della Dna e della procura di Torino che evidenziano "l'estrema pericolosità sociale del detenuto in ragione dei suoi collegamenti con l'associazione terroristica denominata Fai/Fri, attualmente ancora operativa" - hannoto l'istanza della difesa, che nulla attiene con il 41 bis ma riguarda esclusivamente la compatibilità delle condizioni dicon il regime carcerario. Il collegio di- composto dalla presidente dellaGiovanna Di Rosa, dal magistrato Ornella Anedda e da due esperti, citando espressamente sentenze della Suprema Corte, evidenzia come inon possono essere concessi se lo stato di salute viene determinato da comportamenti propri. "Dagli atti risulta che l'attuale ...

No anche dai giudici di Sassari. I giudici del tribunale della Sorveglianza di Milano hanno rigettato la richiesta di differimento pena “per motivi di salute” per Alfredo Cospito, l’anarchico in ...Milano, 27 mar. (Adnkronos) - 'La strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti è assolutamente certa, al pari ...