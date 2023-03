Anarchici, i giudici di Milano e Sassari respingono la richiesta di Cospito: deve restare in carcere (Di lunedì 27 marzo 2023) I giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano hanno rigettato la richiesta di differimento pena “per motivi di salute” per Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. La difesa, rappresentata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, avevs chiesto che il detenuto potesse scontare la sua pena ai domiciliari, a casa della sorella. “L’esito era scontato, – dice ora, a caldo, l’avvocato di Cospito. – Non confidavamo in alcun modo in questa iniziativa. Rappresentava un passaggio obbligato per adire, anche sotto questo profilo, le giurisdizioni internazionali. Il caso Cospito è paradigmatico sotto molti profili dello stato di civiltà giuridica del nostro Paese, chissà cosa ne direbbe Voltaire se fosse ancora ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Idel Tribunale della Sorveglianza dihanno rigettato ladi differimento pena “per motivi di salute” per Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. La difesa, rappresentata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, avevs chiesto che il detenuto potesse scontare la sua pena ai domiciliari, a casa della sorella. “L’esito era scontato, – dice ora, a caldo, l’avvocato di. – Non confidavamo in alcun modo in questa iniziativa. Rappresentava un passaggio obbligato per adire, anche sotto questo profilo, le giurisdizioni internazionali. Il casoè paradigmatico sotto molti profili dello stato di civiltà giuridica del nostro Paese, chissà cosa ne direbbe Voltaire se fosse ancora ...

