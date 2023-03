Anarchici: giudici Milano, 'detenzione Cospito non contraria a senso di umanità' (Di lunedì 27 marzo 2023) Milano, 27 mar. (Adnkronos) - "La strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti è assolutamente certa, al pari della motivazione che ha indotto la forma di protesta e che non rileva in alcun modo in questa sede, preposta alla valutazione della compatibilità dello stato detentivo con la condizione sanitaria". Lo scrivono i giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano chiamati a decidere sull'istanza di differimento pena ai domiciliari per Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. I giudici hanno respinto la richiesta di domiciliari così come un suo ricovero permanente nel reparto dell'ospedale San Paolo, perché la detenzione "non si palesa neppure astrattamente confliggente con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar. (Adnkronos) - "La strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti è assolutamente certa, al pari della motivazione che ha indotto la forma di protesta e che non rileva in alcun modo in questa sede, preposta alla valutazione della compatibilità dello stato detentivo con la condizione sanitaria". Lo scrivono idel tribunale di Sorveglianza dichiamati a decidere sull'istanza di differimento pena ai domiciliari per Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. Ihanno respinto la richiesta di domiciliari così come un suo ricovero permanente nel reparto dell'ospedale San Paolo, perché la"non si palesa neppure astrattamente confliggente con ...

