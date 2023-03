Anarchici: Foti, 'tribunale sorveglianza Milano conferma legittima condotta Stato' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "La decisione del tribunale di sorveglianza di Milano che ha respinto le richieste di Cospito precisando che le condotte sono assolutamente 'strumentali e hanno dato corso alle patologie presenti', conferma la legittima condotta da parte dello Stato. Come sottolineato dai giudici, le sue condizioni 'certamente precarie e a grave rischio, sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l'ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere monitorate nel modo più attento'. Tutto ciò conferma che su una tematica delicata come la revoca del 41 bis non possiamo indietreggiare". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "La decisione deldidiche ha respinto le richieste di Cospito precisando che le condotte sono assolutamente 'strumentali e hanno dato corso alle patologie presenti',lada parte dello. Come sottolineato dai giudici, le sue condizioni 'certamente precarie e a grave rischio, sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l'ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere monitorate nel modo più attento'. Tutto ciòche su una tematica delicata come la revoca del 41 bis non possiamo indietreggiare". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoliticaNewsNow : Anarchici, Foti: 'Stato non cede a loro folli richieste' - SoniaLaVera : RT @vocedelpatriota: Anarchici, Foti (FdI): Stato non ceda a loro folli richieste - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Anarchici, Foti (FdI): Stato non ceda a loro folli richieste - vocedelpatriota : Anarchici, Foti (FdI): Stato non ceda a loro folli richieste - Agenparl : ANARCHICI, FOTI (FDI): STATO NON CEDA A LORO FOLLI RICHIESTE - -