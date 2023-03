Amici | scatta il bacio tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo | la reazione di Giorgia

(Di lunedì 27 marzo 2023)edLo si sono scambiato undurante l’esibizione di ballo sotto i riflettori di, lasciando a bocca aperta i presenti in studio. Ma non solo! Arriva anche ladisui social, la compagna del ballerino. Nella seconda puntata del talent show, andata in onda sabato 25 marzo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : 'Amici 22' tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo scatta un bacio infuocato #Amici22 - cris_nerazzurro : Cosa c'è di meglio che passare mezza giornata con gli amici, quelli veri. Quelli che sono 5/6 da 30 anni a questa p… - CfanpageL : RT @repubblica: Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, sulla note di Mina scatta il bacio: e 'Amici' di Maria De Filippi si fa infuocato [di Andre… - ilSipontinoNet : ?? Amici 22, scatta il bacio tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ???? La reazione di Giorgia #AMICI22 - QdSit : Amici, scatta il bacio tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo dopo la sfida tra prof -

La professionista ha capito subito che era accaduto qualcosa, ne ha avuto piena conferma quandoe conoscenti le hanno confermato che dal suo profilo, o presunto tale, arrivavano richieste di amicizia. Nella fattispecie arrivavano da un profilo con una delle sue foto. La donna si è recata ...Glidi Leonardo Lotto, lo studente ventiquattrenne aostano ferito in un incidente in mare in Australia, hanno organizzato una raccolta fondi online per sostenere le spese per le cure mediche e la ...Intorno alle 18, i trenon vedendo più il loro compagno hanno lanciato l'allarme. Sul posto ... camion sovraccarico intercettato dalla Polstrada sulla A7:il fermo amministrativo

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, sulle note di Mina scatta il bacio: e 'Amici' di Maria De Filippi si fa infuo… la Repubblica

Finché la vittima si è decisa a chiamare la polizia e a denunciare. Era infatti accaduto che, mentre si trovava in un esercizio pubblico con gli amici, l’uomo si era presentato di fronte al locale con ...Momenti emozionanti nel daytime di Amici. Durante la scorsa puntata sono stati eliminati due allievi Piccolo G e Gianmarco Petrelli, i due sono tornati in casetta per salutare i loro amici. Il primo ...