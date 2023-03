Amici 22 | Gianmarco eliminato | i saluti ai compagni e le loro reazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cland3stjna : RT @gossiptv__: ??AMICI NEWS?? ?? GIANMARCO riceve una borsa di studio, di tre settimane, a NEW YORK ?? #AMICI22 - ADelleNotizie : Gianmarco Petrelli e Megan Ria insieme in America - Alex_myprotege : RT @gossiptv__: ??AMICI NEWS?? ?? GIANMARCO riceve una borsa di studio, di tre settimane, a NEW YORK ?? #AMICI22 - flamanc24 : RT @gossiptv__: ??AMICI NEWS?? ?? GIANMARCO riceve una borsa di studio, di tre settimane, a NEW YORK ?? #AMICI22 - serpeliademon : RT @gossiptv__: ??AMICI NEWS?? ?? GIANMARCO riceve una borsa di studio, di tre settimane, a NEW YORK ?? #AMICI22 -

Dopo la seconda puntata del Serale diè stato eliminato dopo il ballottaggio con Cricca. Per lui, però, una sorpresa. Nel daytime dia seguito della seconda puntata del Serale, sorpresa in casetta dopo l'annuncio ...Sorpresa e delusione per l'eliminazione del ballerinonella seconda puntata serale diAlla fine (a sorpresa) l'eliminato del secondo serale diPetrelli , che ha perso al ballottaggio contro il suo caro amico Cricca. Considerando che nella puntata di ieri è uscito anche Piccolo G, in pratica la squadra di Rudy Zerbi e ...... il bravissimo e giovane cantautore ha raccontato: Leggi anchetorna sui social dopo l'eliminazione dal Serale Per quanto riguarda la sua nuova esperienza come giudice del Serale di, ...

È andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 22 su Canale 5 e Piccolo G e Gianmarco sono stati eliminati. Infatti, l’ex allievo di Rudy Zerbi è stato il primo eliminato della serata, mentre ...Ed è un fantasma che sembra volersi vendicare dei suoi amici, che si trovano costretti a confessare ... trova un modo per farsi accettabile e consentirci di andare avanti”. Gianmarco Tognazzi, per la ...