Amazon perde e taglia i venditori Europei | trattando con i Marchi direttamente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 marzo 2023).com Inc. ha avvertito i distributori in Europa che smetterà di ordinare da loro il prossimo anno a favore dell’acquisto di prodottidai, uno sforzo per arginare le perdite, la società ha registrato una perdita operativa di 7,75 miliardi di dollari per l’unità internazionale nel 2022, il triplo di quella dell’anno precedente. Il gigante dell’e-commerce ha comunicato aivia e-mail che i cambiamenti sarebbero iniziati già a Gennaio. Il messaggio incoraggia le persone interessate a vendere beni di propria produzione sul mercato di, il che consente all’azienda di prendere una commissione su ogni vendita e addebitare costi aggiuntivi solo per la logistica e la pubblicità. Il dado è tratto “Nell’ambito di una politica di approvvigionamento implementata a ...