Amarcord Napoli, accadde oggi (Di lunedì 27 marzo 2023) I tifosi del Napoli lo ricordano anche per aver causato l'espulsione di Maradona in un Napoli-Udinese del novembre '85, quando lui indossava la casacca bianconera (Diego reagì a un brutto fallo, come ricordato da Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo nel volume 'Il Napoli dalla A alla Z'). Il 27 marzo di quarant'anni fa sul campo dell'Ascoli Antonino Criscimanni realizzava l'ultimo gol con la maglia del 'Ciuccio'. Sono state cinque le reti realizzate nel biennio a 'Citta nuova', tutte in campionato. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) I tifosi dello ricordano anche per aver causato l'espulsione di Maradona in un-Udinese del novembre '85, quando lui indossava la casacca bianconera (Diego reagì a un brutto fallo, come ricordato da Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo nel volume 'Ildalla A alla Z'). Il 27 marzo di quarant'anni fa sul campo dell'Ascoli Antonino Criscimanni realizzava l'ultimo gol con la maglia del 'Ciuccio'. Sono state cinque le reti realizzate nel biennio a 'Citta nuova', tutte in campionato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliFCNews : VIDEO Amarcord Napoli-Benevento il club azzurro ricorda la vittoria del 2021 #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - infoitsport : Scudetto Napoli, la data? Molti pronti a scommettere su un meraviglioso amarcord - ilmionapoli : Napoli, una possibile data per lo Scudetto coincide con un amarcord del 1990 - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: CdS - Scudetto Napoli, si attende solo la data: molti pronti a scommettere in un meraviglioso amarcord - tuttonapoli : CdS - Scudetto Napoli, si attende solo la data: molti pronti a scommettere in un meraviglioso amarcord -

Amarcord Napoli, accadde oggi 25 marzo Queesta la formazione del Napoli quel 25 marzo 1973: Carmignani - Bruscolotti - Pogliana - Zurlini - Vavassori - Esposito (autore del gol) - Damiani - Juliano - Mariani - Fontana - Improta. Il Napoli festeggerà lo scudetto contro Juve, Salernitana o Fiorentina (CorSport) "Calendario alla mano, molti sono pronti a scommettere in un meraviglioso amarcord: il 29 aprile 2023, esattamente 33 anni dopo quel Napoli - Fiorentina del 29 aprile 1990, il destino (o la mano del ... Napoli - Milan: Amarcord di grandi sfide E vengo al terzo amarcord e la chiudo perché i vecchi diventano noiosi. '86 - '87, era del Berlusca, grande Napoli del Pibe de Oro. L'altro aurifero non c'è più e sarebbe stato bello vederli insieme ... Queesta la formazione delquel 25 marzo 1973: Carmignani - Bruscolotti - Pogliana - Zurlini - Vavassori - Esposito (autore del gol) - Damiani - Juliano - Mariani - Fontana - Improta."Calendario alla mano, molti sono pronti a scommettere in un meraviglioso: il 29 aprile 2023, esattamente 33 anni dopo quel- Fiorentina del 29 aprile 1990, il destino (o la mano del ...E vengo al terzoe la chiudo perché i vecchi diventano noiosi. '86 - '87, era del Berlusca, grandedel Pibe de Oro. L'altro aurifero non c'è più e sarebbe stato bello vederli insieme ... AMARCORD: Torino-Napoli, toro da matare! PianetAzzurro De Laurentiis e il Napoli: «Da Hoollywood agli sputi in testa nei campetti» Il presidente del Napoli annuncia: «Spalletti resta con noi. Allegri venne 4 volte nel mio ufficio a darmi lezioni di calcio». Luciano: «Napoli è troppo bella per essere guardata, per questo vivo a Ca ... Il ritorno di Fini in Puglia: amarcord e vecchi amici Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ... Il presidente del Napoli annuncia: «Spalletti resta con noi. Allegri venne 4 volte nel mio ufficio a darmi lezioni di calcio». Luciano: «Napoli è troppo bella per essere guardata, per questo vivo a Ca ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...