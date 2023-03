Ama | vigilantes a 250mila euro al mese | cresce la spesa per la sicurezza

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 marzo 2023) Supera ilache Ama sostiene ogniper le cinquanta guardie giurate impiegate a rotazione nella sorveglianza di 32 sedi aziendali, di cui sedici dotate di un presidio di vigilanza armata. Eppure i furti, gli atti vandalici e le aggressioni ai danni dei lavoratori continuano a verificarsi. L'ultimo episodio risale alla scorsa settimana, nel deposito di via Pontina, dove qualcuno è entrato provando, senza successo, a portare via un furgone. Sui fatti sono in corso approfondimenti e nel frattempo, pochi giorni fa, nell'ultimo tavolo con i vertici di via Calderon de la Barca i sindacati hanno proposto di utilizzare per la guardiania i dipendenti inidonei a raccolta e spazzamento. In casa Ama il servizio di vigilanza privata, armata e non armata, è al centro di un'intricata sequela di affidamenti, ...