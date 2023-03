Ama | Diaco M5S | “Bando di gara sui vestiti usati pieno di criticità”

(Di lunedì 27 marzo 2023) “Ildidi Ama suiparte col piede decisamente sbagliato. Infatti, a prezzi considerevolmente inferiori a quelli delle gare precedenti, è stata inserita insieme alla raccolta anche la manutenzione dei contenitori che versano in una condizione pessima su tutti i Municipi. Questa manutenzione ha costi molto elevati perché ci si trova costretti ad assumere personale con competenze iper-qualificate in quel settore con un ulteriore aggravio sui costi. L’Amministrazione ha inoltre inserito un punteggio altissimo all’applicazione del contratto Utilitalia (10 punti) con conseguente discriminazione delle Coop sociali che – pur essendo indubitabile che applicando il proprio contratto di settore hanno un abbattimento del costo del lavoro – hanno anche in carico persone svantaggiate: queste ultime, anche ...

