Allerta meteo oggi, vento e temporali: lunedì di maltempo, le regioni colpite (Di lunedì 27 marzo 2023) Allerta meteo oggi lunedì 27 marzo. maltempo in arrivo, sull'Italia torna la pioggia con venti forti da Nord a Sud. Su 5 regioni, segnala la Protezione Civile, scatta l'Allerta meteo gialla per tutto il giorno: si tratta di ampi... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 marzo 2023)27 marzo.in arrivo, sull'Italia torna la pia con venti forti da Nord a Sud. Su 5, segnala la Protezione Civile, scatta l'gialla per tutto il giorno: si tratta di ampi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneNapoli : ????Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi per venti forti e mare agitato previsti dalle ore 00:… - DPCgov : Quando emaniamo un’allerta meteo prevediamo il tempo per prevenire in tempo ????????? Quando studiamo i cambiamenti c… - QuindiciNews : #Milano, allerta gialla per #Vento Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'all… - ramieonzz : settimana di sole, torno io a scuola e c’è allerta meteo ?? buongiorno belli - romatoday : Allerta meteo oggi, vento e temporali: lunedì di maltempo, le regioni colpite -