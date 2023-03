Allerta meteo oggi, venti forti e temporali: lunedì di maltempo, le regioni colpite (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – maltempo in arrivo sull’Italia, con pioggia e venti forti da Nord a Sud. Allerta gialla oggi lunedì 27 marzo su 5 regioni, segnala la Protezione civile. Si tratta di Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Puglia. Questo il bollettino: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / Allerta GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO temporali / Allerta GIALLA: Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) –in arrivo sull’Italia, con pia eda Nord a Sud.gialla27 marzo su 5, segnala la Protezione civile. Si tratta di Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Puglia. Questo il bollettino: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO /GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIOGIALLA: Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico ...

