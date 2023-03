Allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato: disagi nel Golfo di Napoli (Di lunedì 27 marzo 2023) A causa del forte vento, la Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania: collegamenti marittimi a singhiozzo per le isole. La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di oggi, lunedì 27 marzo. L’avviso Leggi su 2anews (Di lunedì 27 marzo 2023) A causa del, la Protezione civile della Regione ha emanato un avviso diin: collegamenti marittimi a singhiozzo per le isole. La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso diinvalido a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di oggi, lunedì 27 marzo. L’avviso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : Quando emaniamo un’allerta meteo prevediamo il tempo per prevenire in tempo ????????? Quando studiamo i cambiamenti c… - daBitonto : #Bitonto Allerta gialla per rischio idrogeologico e vento dalle ore 8 alle ore 20 del 27 marzo. La Protezione Civil… - News24Italy : #Allerta meteo oggi, venti forti e temporali: lunedì di maltempo, le regioni colpite - donamarchetti : RT @Ravenna24ore: Vento forte sulla costa: scatta l’allerta meteo - BinaryOptionEU : RT 'Allerta meteo oggi, venti forti e temporali: lunedì di maltempo, le regioni colpite . #Adnkronos -