Allerta meteo gialla in Campania: vento forte e temporali (Di lunedì 27 marzo 2023) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di lunedì 27 marzo. L’ avviso contiene, in particolare: Allerta gialla per fenomeni temporaleschi improvvisi, repentini e intensi anche accompagnati da fulmini e grandine sulle zone 3, 5, 6, 7, 8 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) con conseguente criticità idrogeologica. Allerta meteo per venti forti occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato su tutto il territorio regionale. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i COC (Centri ... Leggi su zon (Di lunedì 27 marzo 2023) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso divalido a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di lunedì 27 marzo. L’ avviso contiene, in particolare:per fenomeni temporaleschi improvvisi, repentini e intensi anche accompagnati da fulmini e grandine sulle zone 3, 5, 6, 7, 8 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) con conseguente criticità idrogeologica.per venti forti occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato su tutto il territorio regionale. La Protezione Civile della Regioneraccomanda alle autorità competenti di attivare i COC (Centri ...

